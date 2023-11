Oggi, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) hanno rilevato due scosse di terremoto nell’area circostante il Vesuvio, nel territorio del comune di Ottaviano. Entrambe le scosse hanno avuto una profondità stimata di un chilometro. La prima scossa, verificatasi alle 18:08, è stata registrata con una magnitudo di 1.0. Pochi minuti dopo, precisamente alle 18:13, è stata rilevata la seconda scossa, con una magnitudo di 2.2 sulla scala Richter.

Secondo i report dell’Ingv degli ultimi 30 giorni, queste due scosse sismiche si aggiungono ad altri 6 eventi registrati nella stessa zona. Tra gli eventi precedenti, quelli più significativi si sono verificati il 9 novembre alle ore 3:02 e il 4 novembre alle ore 13:11, entrambi con una magnitudo di 1.4. Entrambi gli eventi erano caratterizzati da una profondità molto superficiale, con una stima di un chilometro o meno. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o beni per nessuna delle scosse avvenute in questo periodo.

La zona del Vesuvio è stata oggetto di attenta sorveglianza sismica, data la sua natura vulcanica e la densa popolazione che la abita. Gli esperti continuano a monitorare da vicino l’attività sismica nella regione al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei residenti.