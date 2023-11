A partire dal 1° dicembre, i cittadini italiani avranno un’altra opportunità per accedere al tanto atteso “Click Day” per il bonus trasporti da 60 euro. Questa iniziativa è progettata per offrire un sostegno economico a coloro che utilizzano i mezzi pubblici o il carpooling per i loro spostamenti quotidiani, nell’ambito di un più ampio piano di incentivazione alla mobilità sostenibile.

Obiettivi dell’iniziativa

Il bonus trasporti da 60 euro rappresenta un’occasione unica per ricevere un aiuto diretto a copertura delle spese legate agli spostamenti quotidiani. Parte integrante delle politiche governative per la mobilità sostenibile, mira a ridurre l’inquinamento e a promuovere la consapevolezza ambientale.

Come richiedere il Bonus Trasporti

Dopo il rapido esaurimento dei fondi durante il click day di novembre, il Ministero del Lavoro ha reagito integrando ulteriori 35 milioni di euro per garantire la continuità dell’iniziativa. Le risorse residue da novembre saranno rese disponibili per il prossimo click day di dicembre, offrendo un’altra opportunità a coloro che non hanno potuto beneficiare del bonus inizialmente.

La procedura di richiesta richiede l’accesso al portale del Ministero tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica (Cie). Gli utenti devono compilare una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione per confermare l’utilizzo regolare dei mezzi pubblici o del carpooling. Nel caso di beneficiari minori, è richiesta un’attestazione di carico fisico.

Come procedere con la richiesta

A partire dal 1° dicembre alle ore 8:30, i cittadini interessati dovranno accedere al portale dedicato sul sito del Ministero dei Trasporti. Lì, completeranno un modulo online con informazioni personali e dettagli sulla modalità di trasporto abituale.

Una volta completata la registrazione, potranno caricare la documentazione necessaria per verificare l’effettivo utilizzo dei mezzi pubblici o del carpooling. Questi documenti possono includere abbonamenti mensili o ricevute di pagamento che confermano l’utilizzo regolare di mezzi di trasporto sostenibili.