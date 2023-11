Ieri pomeriggio, una giornata che doveva essere all’insegna della ricerca di funghi, si è trasformata in un tragico evento per un uomo di 63 anni originario di Quadrelle e i suoi due compagni. Partiti alla ricerca di funghi nella suggestiva località dei Tre Castagni sulla montagna di Sirignano, l’uomo, purtroppo, non ha fatto ritorno al punto di partenza. La preoccupazione dei suoi amici ha scatenato immediatamente un’allerta che ha coinvolto i Vigili del Fuoco di Avellino, richiesti dai Carabinieri di Baiano. Le ricerche sono state incessanti, ma purtroppo hanno portato al ritrovamento del corpo dell’uomo, senza vita, in serata.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Baiano per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118, che ha constatato il decesso della vittima.

Il corpo è recuperato dai Vigili del Fuoco di Avellino e affidato alle autorità giudiziarie per i necessari adempimenti formali.

Una tragica fine che ha scosso la comunità di Quadrelle e oltre. Eventi del genere ci ricordano la delicatezza delle attività all’aria aperta e la necessità di prendere tutte le precauzioni possibili quando ci si avventura in luoghi naturali.