Il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato un ambizioso progetto di riqualificazione urbana a Napoli, con un investimento totale che si avvicina al miliardo di euro. Questo progetto ambizioso prevede diversi interventi che mirano a trasformare radicalmente l’area di Piazza Garibaldi.

Dettagli del Progetto

L’iniziativa prevede la pubblicazione di un pre-bando di gara per il progetto Napoli Est. Questo piano urbanistico ambisce a:

Interrare la linea della Circumvesuviana: Un passo fondamentale per migliorare la mobilità urbana.

Creare un parco pubblico: Per offrire spazi verdi accessibili e funzionali.

Realizzare una nuova sede per la Regione Campania: Un tentativo di consolidare gli uffici regionali e ridurre i costi derivanti da sedi disperse.

De Luca ha sottolineato che l’obiettivo principale è risparmiare 15 milioni di euro di fitti passivi annuali derivanti da diverse sedi degli uffici regionali.

Cronologia del Progetto

Il bando di gara finale per la progettazione completa di questo piano strategico inizierà tra fine gennaio e inizio febbraio dell’anno successivo.

Il governatore ha espresso il desiderio di colmare il vuoto architettonico presente a Napoli, sottolineando la mancanza di un’architettura contemporanea in una città ricca di patrimonio storico-artistico.

Altri Interventi Pianificati

De Luca ha menzionato altri progetti in corso, tra cui la costruzione del nuovo ospedale Santobono e il recupero dell’ospedale Incurabili nel centro storico.

Impegno contro i Femminicidi e Sviluppo Regionale

La Regione, dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin, sta preparando una campagna nelle scuole contro i femminicidi, utilizzando il film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi come strumento per avviare un dialogo su queste tematiche sensibili.

Infine, De Luca ha ribadito la volontà di utilizzare fondi di sviluppo e coesione per progetti regionali, presentati già un mese fa al Governo centrale, ma resta in attesa di una riunione con i ministeri interessati per sbloccare i fondi necessari, stimati intorno ai 6 miliardi di euro.