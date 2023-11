La città di Lecce scossa dalla tragica morte di un giovane di 16 anni, il cui corpo è ritrovato privo di sensi lungo la via Duca d’Aosta, accanto alla sua bicicletta. Figlio di una coppia italo-africana, con il padre originario del Camerun e la madre salentina, il giovane avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno il giorno del suo decesso. Il terribile evento è scoperto da un passante all’alba, che ha immediatamente allertato il servizio di emergenza 118. Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimare il giovane, il suo cuore aveva cessato di battere.

L’inchiesta è avviata dai carabinieri del comando provinciale di Lecce, i quali hanno ascoltato amici e familiari del giovane per ricostruire gli avvenimenti precedenti alla sua morte. È emerso che la sera precedente avrebbe dovuto celebrare il suo compleanno, evento poi annullato a causa di un’improvvisa indisposizione.

La Procura per i minorenni di Lecce ha ordinato accertamenti medico-legali per comprendere le cause della morte del sedicenne, esaminando la possibilità che sia rimasto colpito da cause naturali che potrebbero aver provocato la caduta dalla bicicletta. Non sono riscontrati segni di violenza sia sul corpo del giovane sia sulla bicicletta, suggerendo l’assenza di collisioni.

È emerso che il ragazzo non aveva documenti personali con sé, ritardando l’identificazione fino al pomeriggio.