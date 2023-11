La recente attività straordinaria di controllo del territorio, promossa dalle Forze di Polizia nell’ambito di una riunione coordinata dal Prefetto di Avellino, ha portato alla scoperta e al deferimento alla Procura della Repubblica di Avellino di un 24enne già noto alle autorità locali. Il giovane è deferito in libertà per un furto aggravato ai danni di un rinomato esercizio commerciale situato nella periferia della città. La vicenda ha preso avvio sabato sera, quando una pattuglia della Questura di Avellino ha notato il 24enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, nei pressi della sua abitazione, manifestando un evidente nervosismo al sopraggiungere degli agenti. Di fronte a questa situazione, è sottoposto a un controllo di identità che ha portato alla decisione di perlustrare l’area circostante, rivelando risultati significativi.

Durante la perquisizione, nascosti in diversi sacchi utilizzati comunemente per il conferimento dei rifiuti, sono rinvenuti numerosi pacchi di sigarette, accendini, sigarette elettroniche di marche conosciute e diversi biglietti da gratta e vinci, ancora sigillati. Il valore complessivo della merce rinvenuta, stimato intorno ai 20.000 euro, è sequestrato mentre il giovane è finito in Questura per essere deferito all’A.G. in stato di libertà.

Gli accertamenti investigativi approfonditi hanno permesso di identificare l’attività commerciale oggetto del furto, un bar tabacchi presso la stazione di servizio Q8 di Via Nobile di Avellino, e di restituire l’intera refurtiva al legittimo proprietario dell’esercizio.