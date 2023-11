Una serie di precauzioni precauzioni nel contesto dell’allerta meteo in Campania. In particolare Napoli e Benevento si sono messe in azione per l’allarme dovuto ai forti venti previsti nelle prossime ore. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ordinato la chiusura dei cimiteri, compresi quelli privati, e dei parchi comunali su tutto il territorio cittadino per la giornata di giovedì 23 novembre. Tale decisione è presa in considerazione dell’allerta diramata dalla Protezione Civile della Campania riguardante venti forti con raffiche, e considerando i potenziali rischi legati alla presenza di alberature in queste condizioni.

Nei cimiteri sarà consentito solamente l’accesso alla sala deposito dell’ipogeo comunale per le urne cinerarie e i feretri in attesa delle relative operazioni di polizia mortuaria, così come l’accesso delle maestranze della società Edison e delle ditte di manutenzione edile che si occupano degli appalti relativi alle aree cimiteriali, qualora ciò fosse necessario.

A Benevento, il sindaco Clemente Mastella ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido, ad eccezione del Conservatorio statale di musica Nicola Sala e dell’Università del Sannio, che prenderanno decisioni autonome in merito alla propria apertura. Anche qui, la chiusura coinvolge la Villa comunale, i parchi cittadini e il cimitero comunale, eccetto per le attività di accoglienza dei funerali, mantenendo la presenza di familiari e defunti, e per le operazioni interne che non possono essere rimandate, da svolgersi con cautela e prudenza da parte degli operatori.

Entrambi i sindaci invitano la cittadinanza a prestare particolare attenzione, suggerendo di segnalare eventuali situazioni di pericolo legate alla caduta di rami, alberi o altre strutture verticali, e di limitare gli spostamenti al necessario, data la pericolosità delle condizioni meteorologiche previste. La sicurezza e la prevenzione diventano prioritarie in situazioni di questo genere, e la collaborazione dei cittadini è fondamentale per garantire la massima sicurezza collettiva.