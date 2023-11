Nella serata di ieri, un tragico incidente ha scosso la tranquillità della città di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, con conseguenze fatali per due persone coinvolte. Lo scontro, avvenuto tra un treno regionale e un camion, ha causato la perdita della capotreno del convoglio e del conducente del mezzo pesante. L’incidente si è verificato lungo la tratta del treno regionale che collega la frazione Sibari di Cassano allo Ionio e Corigliano Rossano. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha già avviato un’inchiesta per indagare sulla dinamica dell’evento e per stabilire eventuali responsabilità legate all’accaduto.

Le indagini sono attualmente in corso sotto la supervisione della polizia ferroviaria in collaborazione con i carabinieri. Sulla scena dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del servizio sanitario del 118. Dopo la collisione, sia il treno che il camion sono andati in fiamme, generando alte lingue di fuoco che hanno illuminato l’area coinvolta nell’incidente.

Le prime informazioni indicano che il camion si trovasse fermo sui binari al momento dell’impatto con il treno. Si ipotizza che il conducente del mezzo pesante abbia attraversato i binari poco prima della chiusura del passaggio a livello, trovandosi intrappolato sulla linea ferroviaria. Pochi istanti dopo, il treno viaggiante a una velocità di circa 130 chilometri orari ha impattato violentemente il veicolo pesante.

Rfi e Trenitalia hanno rilasciato una nota in cui si afferma che il camion si trovava sulla sede del passaggio a livello, il quale risultava regolarmente funzionante e chiuso al momento dell’incidente. La nota rivela inoltre la presenza a bordo del treno della capotreno, del conducente e di dieci passeggeri, fortunatamente rimasti illesi. Attualmente, la circolazione ferroviaria fra Sibari e Corigliano Rossano è sospesa.

Questo tragico evento ha scosso la comunità locale e le aziende coinvolte hanno espresso il proprio cordoglio per le vittime e la loro solidarietà alle famiglie colpite.

L’inchiesta in corso mira a comprendere appieno la dinamica dell’accaduto e a stabilire le cause che hanno portato a questa tragica perdita.