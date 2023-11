Nel tardo pomeriggio di ieri, un’altra scossa sismica ha colpito la regione dell’Irpinia, precisamente nel territorio del comune di Caposele. Secondo i dati forniti dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il movimento tellurico ha registrato una magnitudo di 2,4 alle 17:28, creando un certo allarme tra la popolazione locale. L’epicentro di questo recente evento sismico è individuato nel territorio di Caposele, situato a una profondità di circa 13 chilometri sotto la superficie terrestre. Fortunatamente, al momento, non sono stati segnalati danni a persone o edifici. Tuttavia, l’evento ha suscitato un senso di preoccupazione tra i residenti, già provati da scosse precedenti avvertite nella stessa area.

Appena nove giorni fa, un’altra scossa di terremoto ha interessato la zona di Volturara Irpina, generando un certo grado di panico tra la popolazione locale. In quell’occasione, diverse persone hanno avvertito la scossa, tanto da spingere alcune di loro a scendere in strada per cercare sicurezza.

La frequenza di questi eventi sismici ha sollevato timori e apprensioni nella comunità locale, che continua a essere in stato di allerta. Le autorità competenti, incluso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, stanno monitorando attentamente la situazione e hanno invitato i cittadini a seguire tutte le linee guida di sicurezza e a rimanere calmi in caso di ulteriori scosse.