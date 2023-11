Dicembre porta con sé l’attesa e l’entusiasmo della tredicesima mensilità per lavoratori dipendenti e pensionati, un aspetto finanziario che, se da una parte rappresenta un sostegno economico gradito, dall’altra è spesso caratterizzato da tempi e modalità di erogazione variabili a seconda della categoria lavorativa.

La Formula Unica per Tutti

Il calcolo della tredicesima mensilità è uniforme per tutti: si moltiplica la retribuzione lorda mensile per il numero dei mesi lavorati e si divide il risultato per 12. Questo principio si applica indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Tempi di Erogazione Diversi

Pensionati: Questi riceveranno la tredicesima insieme alla mensilità di dicembre, erogata nel primo giorno del mese sia per coloro che ricevono assegni tramite Poste Italiane che per coloro che si affidano alle banche.

Lavoratori Dipendenti: Qui i tempi possono variare notevolmente. Nel settore privato, la data dipende dalla contrattazione collettiva, ma deve essere erogata entro la vigilia di Natale.

Ccnl Commercio: La tredicesima dovrebbe essere pagata entro il 24 dicembre, ma il datore di lavoro può anticipare questa data.

Ccnl Metalmeccanici: Qui è previsto il pagamento il 24 dicembre, in occasione delle festività natalizie.

Dipendenti Statali: Le date di erogazione sono stabilite dall’allegato 1 del decreto legge 350/2001.

Eccezioni e Esclusioni

Esclusi dalla tredicesima: Lavoratori straordinari discontinui, lavoro notturno e festivo, indennità per ferie non godute, somme una tantum e rimborsi spese erogati nel mese e lo stato di aspettativa.

Scuole e Altre Categorie

Scuole: Gli insegnanti delle scuole materne ed elementari possono aspettarsi il pagamento il 14 dicembre, mentre il personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro e altri dipendenti pubblici riceveranno la tredicesima rispettivamente il 15 e il 16 dicembre.