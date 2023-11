Il governo ha inizialmente accennato a un bonus tredicesima per il 2023, ma sembra che, a causa di alcune scelte specifiche nell’ambito della legge di bilancio del 2024, ci siano delle limitazioni sulle risorse disponibili. Queste limitazioni sembrano riguardare la priorità accordata ad alcuni interventi rispetto ad altri, come il taglio del cuneo fiscale e modifiche in ambito previdenziale.

Dettagli sul Bonus e Mancata Detassazione della Tredicesima

Tuttavia, sembra che la detassazione della tredicesima non sarà implementata nel breve termine, a causa della mancanza di spazio nel bilancio del 2024 per questo tipo di bonus. Le risorse stanziate per la manovra sono destinate a tematiche ritenute più urgenti in Italia, come l’aumento del costo della vita, l’inflazione, la povertà energetica e alimentare, oltre alla decrescita demografica.

Questa scelta del governo sembra concentrarsi su priorità diverse, come il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie, gli investimenti e la crescita sostenibile, piuttosto che sulla detassazione della tredicesima mensilità. Pertanto, per ora, l’aliquota IRPEF di riferimento sarà applicata alla mensilità aggiuntiva, senza ulteriori detrazioni fiscali o bonus.

Bonus Tredicesima per il 2024 e Disposizioni Future

Si prevede che nel 2024 siano presentati nuovi disegni di legge inerenti alla manovra, dove potrebbero essere affrontati argomenti non inclusi nella legge di bilancio precedente, tra cui potrebbe rientrare il tanto atteso bonus tredicesima.