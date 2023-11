È avvenuto un incidente di rilevante gravità lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Mercogliano, al chilometro 40,800 in direzione Canosa, poco prima dell’uscita di Avellino Ovest. Un tir carico di derrate alimentari è finito avvolto dalle fiamme, rendendo necessario l’intervento immediato di due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale irpino per domare l’incendio. L’autista del mezzo, proveniente dal Casertano e diretto verso un supermercato nel centro di Avellino, è riuscito a mettersi in salvo senza subire danni fisici, sebbene visibilmente scosso dall’accaduto. Il rapido intervento dell’autista ha evitato conseguenze più gravi, permettendogli di uscire dal veicolo appena in tempo.

L’incidente ha provocato ingenti rallentamenti alla circolazione lungo l’autostrada, generando disagi notevoli per i pendolari e gli automobilisti di passaggio durante le operazioni di soccorso. È da notare che episodi simili di incendi a veicoli in marcia lungo questo tratto dell’A16 sembrano, purtroppo, essere sempre più frequenti.

L’evento, oltre a generare preoccupazione per la sicurezza sulla strada, evidenzia l’importanza di una pronta risposta delle autorità competenti per gestire in modo efficace situazioni di emergenza simili.