Una scossa di terremoto ha fatto tremare le regioni della Campania e della Basilicata nelle prime ore di questa mattina. Il sisma, di magnitudo 3, è registrato esattamente alle 3:23 nel Golfo di Policastro, di fronte alle coste delle suddette regioni. Secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro è individuato in mare, a 16 chilometri da Camerota, provincia di Salerno, con un ipocentro a una profondità di 297 chilometri.

Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o strutture a seguito di questo evento sismico. Tuttavia, la scossa ha causato un certo allarme tra la popolazione locale, che ha avvertito distintamente il movimento tellurico.

Ma non è l’unica attività sismica registrata nella zona durante la notte. Alle 3:55, una scossa di magnitudo 2 è stata registrata nella zona di Pietravairano, provincia di Caserta, a una profondità di 13 chilometri. Anche in questo caso, non risultano danni significativi.

Le autorità e i servizi di protezione civile stanno monitorando attentamente la situazione e consigliano alla popolazione di rimanere vigile, nonché di adottare le corrette precauzioni in caso di ulteriori scosse.

È importante ricordare che l’Italia è un paese sismicamente attivo e che la preparazione e la consapevolezza sono fondamentali per affrontare eventuali eventi di questo tipo. In queste situazioni, la calma, il rispetto delle indicazioni delle autorità e la solidarietà tra i cittadini giocano un ruolo cruciale nell’affrontare tali emergenze.