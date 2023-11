Una rapina in un negozio di abbigliamento ha recentemente scosso le vie della città di Avellino, con un individuo che ha svuotato gli scaffali senza curarsi dei sistemi di sicurezza antitaccheggio e si è dileguato con vari capi rubati. Tuttavia, grazie alla pronta risposta delle forze dell’ordine, l’autore del furto è individuato e arrestato.

Intervento Efficace della Polizia

Gli agenti di polizia hanno reagito tempestivamente al segnalato furto, riuscendo a rintracciare e bloccare il colpevole mentre cercava di fuggire a piedi nelle strade circostanti al negozio. Grazie all’acquisizione di importanti elementi identificativi, gli ufficiali sono in grado di localizzare il responsabile, un uomo di 35 anni, che è successivamente condotto in Questura per ulteriori accertamenti.

Identificazione e Denuncia

Dopo un’attenta procedura investigativa e accertamenti di rito, il sospettato è denunciato in stato di libertà. L’efficienza dell’azione investigativa ha permesso di restituire prontamente la merce rubata al legittimo proprietario del negozio.