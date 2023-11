Nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto, nessun fortunato ha indovinato il “6”, e il montepremi raggiunge ora la cifra considerevole di 83,2 milioni di euro. Nel concorso dell’altro ieri, come riportato da Agipronews, nonostante l’assenza del “6”, ci sono state vincite importanti. Sono centrati due punti “5”, ognuno del valore di 64.148,47 euro. Uno dei vincitori è di Terzigno, in provincia di Napoli, presso la tabaccheria San Giovanni situata in Corso Leonardo Da Vinci, 167; l’altro a Santo Stino di Livenza, in provincia di Venezia, presso il Bar Zanon in Corso Cavour 10.

Inoltre, quattro fortunati hanno indovinato “4 stella”, ciascuno dei quali vale 42.559 euro.

L’ultimo “6” è centrato il 10 giugno 2023 a Teramo, con un montepremi di 42,4 milioni di euro. Da allora, il jackpot ha continuato a crescere, alimentando l’entusiasmo e le speranze dei partecipanti.

Gli appassionati del SuperEnalotto ora attendono con trepidazione le prossime estrazioni, sperando che il fortunato vincitore del “6” possa emergere e portare a casa l’imponente somma in palio. Il gioco d’azzardo, con il suo mix di suspense e speranza, continua a catturare l’attenzione di molti, alimentando la speranza di una vincita che potrebbe cambiare radicalmente la vita di chiunque abbia il biglietto vincente.