La Città Metropolitana di Napoli ha affidato lavori di manutenzione stradale per un importo di 993.000,00 euro, oltre IVA su due importanti arterie a scorrimento veloce e ad elevato flusso di traffico di mezzi, sia leggeri che pesanti, come la S.P. 1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” e S.P. 500 “Asse Perimetrale di Melito”. Alcuni interventi riguarderanno anche gli assi viari della zona costiera e vesuviana fino a Gragnano. I lavori rientrano nell’Accordo Quadro per i lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle arterie stradali ricadenti nel Gruppo A “Zona Occidentale” Comparto 6 (Castellammare di Stabia, Pompei, Torre Annunziata, Vico Equense, Agerola, Boscoreale, Sant’Antonio, Gragnano e Lettere) e sulle strade “Assi a scorrimento Veloce” S.P. 1 ed S.P. 500, sottoscritto lo scorso anno e scaturisce dal piano di finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n°49 del 16.02.2018.

La SP1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” ricade nei Comuni di Napoli, Giugliano in Campania, Qualiano, Mugnano, Melito, Casandrino, Arzano, Casavatore, Casoria, Volla mentre la SP500 “Asse Perimetrale di Melito” nel Comune di Melito di Napoli.

Gli interventi riguarderanno principalmente lavori di pavimentazione stradale, ripristino o sostituzione di giunti stradali di dilatazione, ripristino di barriere stradali con installazione di nuovi sistemi di ritenuta, sistemazione delle intersezioni stradali, mediante realizzazione di nuove canalizzazioni, nonché, ripristino di segnaletica verticale con integrazione di quella ad alta rifrangenza, ripasso della segnaletica orizzontale, ripristino delle murature di tufo, pietrame e calcestruzzo costituenti parapetti e muretti nei tratti ove si presentano dissestati, o comunque tali da rappresentare pericolo per la pubblica e privata incolumità, pulizia dei cigli, pertinenze e banchine, mediante modesti movimenti di terra e taglio d’erba in corrispondenza dei tratti stradali oggetto di intervento.