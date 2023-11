Questa mattina le forze dell’ordine sono allertate da segnalazioni di colpi d’arma da fuoco in via I Maggio a Cardito, Napoli. L’evento sembra essere un raid armato con spari intimidatori avvenuti presumibilmente di notte. I carabinieri sono giunti sul luogo in risposta alla chiamata al numero di emergenza 112. Durante l’intervento, è stato rinvenuto e sequestrato sul manto stradale un totale di 10 proiettili di calibro 7,62×39. L’incidente ha danneggiato le saracinesche di due esercizi commerciali locali, esponendo la pericolosità e la violenza dell’evento.

Le indagini sull’incidente sono in corso e sono gestite dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e dalla compagnia di Caivano. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’evento e individuare i responsabili dell’atto criminale. La natura dell’attacco e le motivazioni dietro quest’azione intimidatoria rimangono al centro delle indagini in corso.

Questa violenta sparatoria ha messo in allarme la comunità e le autorità stanno adoperandosi per garantire la sicurezza del quartiere e identificare i responsabili di questo atto preoccupante.