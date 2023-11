Colpi di pistola la scorsa sera a San Giuseppe Vesuviano, in località Santa Maria la Scala. A restare ferito, O. B. 36 anni, noto pregiudicato del posto e già in passato finito al centro delle cronache per fatti di droga anche legati ad uno dei clan del territorio. Un vero e proprio agguato in cui il 36enne è finito colpito al ventre da una pallottola. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Nola non sarebbe in pericolo di vita, anche se i medici continuano a monitorarlo costantemente visto il punto del foro di entrata che è molto delicato. Operano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Al momento l’uno non è ancora stato ascoltato, e sarà sentito appena sarà nelle condizioni adatte.

Naturalmente la prima ipotesi investigativa, visto il “curriculum” dell’obiettivo dei sicari è quello di un regolamento di conti, magari per gli affari sulla droga o anche per altri aspetti criminali. Ad ogni modo non si può escludere nulla. Le forze dell’ordine stanno anche acquisendo i filmati delle telecamere in zona per capire se possano aver immortalato l’autore dell’agguato.