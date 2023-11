Nella notte trascorsa, un inquietante episodio ha sconvolto la tranquilla via Cavalleggeri d’Aosta, con un violento assalto alla farmacia San Ciro, perpetrato con metodi tipici delle cosiddette “spaccate”. I malviventi, apparentemente aiutati da un veicolo di grosse dimensioni, hanno devastato le vetrate del locale, rubando il denaro presente in cassa e alcune confezioni di farmaci. Le forze dell’ordine del Commissariato San Paolo si sono prontamente recate sul luogo per valutare l’entità dei danni e avviare le indagini.

Al momento, gli inquirenti stanno procedendo con la raccolta di prove e testimonianze, oltre all’analisi delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, nella speranza di individuare elementi utili per identificare gli autori di questo raid criminale.

Da sottolineare che situazioni simili non sono isolate nel contesto cittadino, considerando un precedente episodio avvenuto lo scorso agosto, quando una farmacia di via Epomeo a Soccavo finì presa di mira con modalità analoghe.

Il coinvolgimento delle autorità competenti e l’uso delle moderne tecnologie di sicurezza sono state essenziali nel tentativo di contrastare tali eventi, come evidenziato dall’attivazione tempestiva del sistema d’allarme che, in quel caso, ha dissuaso il ladro dall’andare avanti nel suo intento.