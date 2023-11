La Legge di Stabilità 2024 porta novità importanti per una specifica categoria di lavoratori: i docenti supplenti. L’annuncio di un nuovo Bonus da 500 euro all’anno per queste figure è un passo significativo nell’ambito dell’aiuto economico destinato alle famiglie italiane. La Legge prevede che, a partire dal prossimo anno, i docenti supplenti – una categoria spesso a rischio di precarietà lavorativa – riceveranno questo contributo annuale. L’obiettivo è supportare le spese di aggiornamento professionale, una necessità sempre più cruciale nel mondo dell’istruzione.

L’Assessore Guichardaz per la scuola valdostana ha mantenuto la promessa di introdurre questo Bonus, suscitando soddisfazione nei sindacati Savt-Ecole e Snals-Confsal. Tuttavia, questo è solo il primo passo: ora si aspettano ulteriori iniziative volte a migliorare le condizioni dei lavoratori della scuola.

In seguito a vari ricorsi, si è giunti a una soluzione che, pur garantendo il Bonus ai docenti precari, non pesa eccessivamente sulle casse della Regione Valle d’Aosta. Si è inoltre riconosciuto il diritto dei supplenti con nomina fino al 30 giugno di ricevere questo contributo.

È una risposta positiva, ma i Segretari sindacali Bolici e Celi sottolineano l’importanza di non fermarsi qui. Altri contenziosi richiedono soluzioni simili, tra cui la questione degli scatti di anzianità. Attualmente, i ricorsi in Cassazione hanno ricevuto risposte negative, ma si spera in una rapida risoluzione di queste controversie.