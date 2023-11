Negli ultimi anni, il Bonus Cultura ha rappresentato un importante sostegno finanziario per i giovani e la cultura, ma a partire dal 2024, questo programma cesserà di esistere. Il governo attuale, guidato da Giorgia Meloni, aveva progettato un suo sostituto, il Bonus Gioventù, che avrebbe dovuto dare continuità a questa iniziativa. Il Bonus Gioventù è concepito come un sostegno mensile di 250 euro per un anno intero, diversamente dal Bonus Cultura che prevedeva un’unica erogazione di 500 euro. È mirato a sostenere le famiglie con un reddito annuo inferiore a 90.000 euro, promuovendo nel contempo la cultura e il patrimonio.

A differenza del precedente Bonus, che richiedeva l’accesso tramite il sito 18app e l’utilizzo di SPID, il Bonus Gioventù seguirebbe lo stesso principio, consentendo però un sostegno continuativo nel corso di dodici mesi, con un importo complessivo superiore.

Spesso, questo sostegno è utilizzato dai giovani per affrontare le spese educative, acquistando libri e materiale didattico. I costi associati all’istruzione possono essere gravosi per le famiglie in difficoltà, rendendo il Bonus Gioventù un supporto di vitale importanza.

Tuttavia, nonostante la promessa iniziale, il Bonus Gioventù non è inserito nella recente Manovra di bilancio proposta dal governo, rimanendo quindi inattivo nell’anno previsto. Ma sussiste la possibilità che possa essere riproposto in futuro?

Al momento, il progetto è stato accantonato, deludendo molti giovani e famiglie in Italia. Tuttavia, non è stato completamente abbandonato e potrebbe essere ripreso in considerazione dal governo nell’anno successivo. La speranza è che il Bonus possa essere nuovamente incluso nella Manovra del 2024, offrendo ai giovani italiani un sostegno economico governativo.

Il Bonus Gioventù non solo aiuta le famiglie in difficoltà, ma contribuisce anche allo sviluppo culturale dei giovani italiani, estendendo il suo utilizzo non solo ai libri, ma anche a concerti, teatro, cinema e altri eventi culturali. Resta solo da sperare che possa tornare presto a essere una realtà tangibile per coloro che ne hanno bisogno.