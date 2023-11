Durante un’operazione di routine nel territorio di Sant’Agnello, gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno proceduto all’arresto di un uomo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo, un 47enne residente a Piano di Sorrento, è fermato durante un controllo del territorio in corso Italia. Sin dall’inizio del controllo, l’uomo ha manifestato insofferenza e al momento della perquisizione lo hanno trovato in possesso di 2 dosi di cocaina, oltre a 2 dosi di crack. Accanto alle sostanze stupefacenti, è rinvenuta una somma di denaro pari a 255 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.

Dopo il ritrovamento di queste sostanze illegali, gli operatori hanno ritenuto necessario estendere la perquisizione presso l’abitazione del soggetto. Qui sono scoperti ulteriori 3 involucri di cocaina, con un peso complessivo di 3,8 grammi, e 5 involucri di crack, pesanti in totale 3,6 grammi.

Data la scoperta delle sostanze stupefacenti, tutte di rilevante quantità, e la situazione compromettente emersa durante il controllo, il 47enne è arrestato con l’accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

Si precisa che l’uomo aveva precedenti di polizia, un elemento che ha ulteriormente contribuito al suo arresto. Le autorità di Sorrento stanno continuando le indagini su questo caso allo scopo di approfondire ulteriormente la questione e assicurare giustizia in conformità con le leggi vigenti.