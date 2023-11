In un’operazione congiunta, i Carabinieri della Stazione locale, guidati dal Comandante Angelo Cardone, insieme al Nucleo Operativo del Gruppo Tutela Lavoro di Napoli, hanno effettuato un controllo in un opificio situato in Via Aielli a San Giuseppe Vesuviano. Ciò ha portato alla scoperta di una serie di gravi irregolarità. Nell’opificio sono rinvenuti ben otto lavoratori impiegati irregolarmente, senza alcun regolare contratto di lavoro, configurando un’occupazione completamente irregolare. Inoltre, durante l’ispezione sono emerse notevoli carenze relative alla sicurezza sul luogo di lavoro, inclusa la mancanza dei mezzi di protezione adeguati.

Il titolare dell’opificio, un cittadino bengalese di 40 anni, è sanzionato con multe che ammontano a circa 100.000 euro a causa delle gravi irregolarità riscontrate. Come risultato dell’ispezione, l’attività è stata immediatamente sospesa dalle autorità competenti.

L’operazione dei Carabinieri ha messo in luce il serio problema dell’impiego irregolare e delle condizioni di lavoro non conformi alle normative sulla sicurezza sul lavoro. Questi tipi di situazioni pongono sia i lavoratori che l’intera attività produttiva in un contesto di illegalità e precarietà, minando la dignità e la sicurezza dei dipendenti.