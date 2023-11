Un tragico incidente lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli ha segnato una giornata che doveva essere di viaggio verso Sud, trasformandola in una tragedia per una famiglia calabrese. Una Ford Fiesta, guidata da un padre con la figlia accanto, ha subito un improvviso ribaltamento poco dopo il casello di Frosinone, al Km 625+300, risultando nell’improvvisa perdita della giovane di soli 21 anni.

L’auto, senza urtare altri veicoli, ha improvvisamente perso il controllo, ribaltandosi e finendo sul guard rail in acciaio lungo la carreggiata, causando la morte della ragazza. Il padre, alla guida, è rimasto ferito nell’incidente. Gli agenti della Polizia Stradale sono al lavoro per accertare le cause precise di questo tragico evento.

La scena dell’incidente ha richiesto la pronta risposta dei soccorsi: sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.

L’impatto dell’incidente si è riflesso pesantemente sul traffico, che ha continuato su due corsie, generando in poco tempo una coda di oltre dieci chilometri lungo l’autostrada A1. Questo tragico evento ha interrotto la normale viabilità e ha richiesto la collaborazione di diverse squadre di soccorso e delle forze dell’ordine.

Le circostanze precise di questo incidente restano ancora oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti, mentre il dolore per la perdita di una giovane vita continua a scuotere la comunità e i familiari coinvolti.