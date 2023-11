Nella notte tra sabato e domenica, il tranquillo quartiere di via Cavallo al Carmine Alto a Salerno si è ritrovato teatro di un incidente che ha lasciato sei auto danneggiate e un individuo ora in coma al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. L’episodio ha scatenato preoccupazioni riguardo alla sicurezza nell’area, portando l’associazione “Viviamo il quartiere” a rivolgere un appello urgente al questore e al prefetto per richiedere un incontro.

L’autore dei danni è identificato e denunciato dalle forze dell’ordine dopo aver danneggiato vetture parcheggiate, mandando in frantumi vetri di specchietti retrovisori e rovinando parabrezza. Tuttavia, alla vista della pattuglia dei carabinieri, l’individuo si è lanciato da un’altura di nove metri, finendo in coma.

I residenti, allertati dal danno, hanno richiesto prontamente l’intervento delle autorità che hanno proceduto con l’identificazione e la denuncia del responsabile. L’associazione “Viviamo il quartiere” aveva precedentemente segnalato ripetutamente problemi legati alla sicurezza nell’area, e questo incidente ha sollevato nuovamente la necessità di affrontare la questione in modo urgente.

Al momento, le autorità stanno valutando la situazione, mentre il responsabile dell’episodio rimane in coma al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.