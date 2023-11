La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un sequestro di beni per un valore di 4,2 milioni di euro nei confronti di una coppia e della loro figlia, accusati dalla Procura di bancarotta fraudolenta in concorso per la società Megasolare SA Srl, attiva nella produzione di energia elettrica a Napoli. Secondo le indagini dei finanzieri, tra il 2017 e il 2022, i beni della società, prossima al fallimento, sono deviati. La moglie e la figlia del proprietario, non dotate di competenze tecniche, sono assunte per la manutenzione degli impianti elettrici, ricevendo stipendi mensili considerevoli: 12.300 euro lordi al mese per la moglie e 5.700 euro per la figlia, con bonus d’ingresso di 50.000 e 30.000 euro rispettivamente.

Le indagini hanno rivelato numerosi bonifici significativi, privi di giustificazione, dai conti della società in liquidazione ai coniugi indagati e alla figlia, per un totale di 971.300 euro. Complessivamente, il passivo fallimentare accertato al momento dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale è stato di oltre 10,8 milioni di euro. Contestualmente al sequestro dei beni, sono eseguite perquisizioni presso l’indagato, Luigi Vartuli, la moglie, la figlia e anche in 12 società collegate.