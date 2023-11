Un drammatico episodio ha scosso la tranquillità di Nusco, in provincia di Avellino, con l’arresto di un uomo di 38 anni accusato di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. L’uomo è preso in custodia dai carabinieri dopo aver chiuso in casa la propria convivente e uno dei figli minori, minacciando la donna più volte con un coltello. Le indagini hanno rivelato una situazione angosciante: l’uomo, in uno stato di alterazione, avrebbe mantenuto la convivente e il figlio minori in uno stato di reclusione, accompagnato da continue minacce di morte rivolte alla donna.

Il culmine di questa drammatica situazione è avvenuto quando qualcuno ha effettuato una segnalazione al numero di emergenza 112, che ha immediatamente mobilitato i carabinieri. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di liberare la donna e il figlio minore, ponendo fine alla pericolosa situazione in cui si trovavano.

Episodi come questo richiamano l’attenzione sulla gravità e la complessità degli abusi domestici, mettendo in luce la necessità di risorse e azioni mirate per proteggere le vittime e prevenire futuri episodi di violenza.