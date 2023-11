Il Governo italiano offre una serie di sussidi e agevolazioni mirate a sostenere gli studenti, sia delle scuole secondarie di secondo grado che dell’università. Ogni bonus presenta requisiti e procedure di richiesta specifici, quindi è fondamentale esaminare attentamente le normative e le scadenze per ciascuno di essi.

Bonus Trasporti 2023

Il bonus trasporti 2023 offre un contributo di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali. È disponibile per gli studenti con un reddito inferiore a 20.000 euro. La richiesta del bonus deve avvenire durante i “click day” organizzati dal Ministero. Il prossimo appuntamento sarà dalle ore 8:00 del 1° novembre 2023.

Bonus Gioventù: 250€ al mese

In fase di valutazione del Governo, il bonus gioventù potrebbe diventare legge nel Bilancio del 2024. Prevede un assegno mensile di 250 euro per un anno, destinato a giovani tra i 7 e i 25 anni, appartenenti a famiglie con un reddito annuo non superiore a 90.000 euro.

Bonus Psicologo

Questo bonus copre fino a 1.500€ delle spese per la terapia. Le graduatorie dell’anno precedente sono ancora in fase di elaborazione, ma sono stati stanziati 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni per il 2024.

Bonus Gite Scolastiche

Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato 50 milioni di euro per consentire agli studenti di partecipare a viaggi e uscite didattiche. L’assegnazione del contributo avviene in base all’ISEE dei richiedenti.

Carta Giovani Nazionale

La Carta Giovani Nazionale è uno strumento digitale rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia, offrendo agevolazioni e opportunità in vari settori.

Bonus per Studenti delle Superiori

Gli studenti delle scuole superiori hanno accesso a ulteriori contributi, come la Carta della Cultura e il Bonus Libri.

Carta della Cultura

Riservata a chi compie 18 anni e appartiene a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. Permette l’accesso agevolato a eventi culturali.

Bonus Libri

Le Regioni offrono sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo, aiutando le famiglie a fronteggiare i costi di settembre e ottobre.

Bonus Studenti Universitari

Gli studenti universitari possono usufruire di diversi sostegni, come il Bonus 600€ per corsi di laurea triennale e magistrale, le Borse di Studio e le Borse di Studio per la mobilità interna.

Bonus Maturità

La Carta del Merito è il nuovo bonus per gli studenti che hanno conseguito il massimo all’esame di Stato, riservando un valore di 500 euro.