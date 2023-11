Nella mattinata, precisamente intorno alle 9:45, un incidente si è verificato sulla A1 Milano-Napoli, causando la temporanea chiusura del tratto compreso tra Attigliano e Orte in direzione di Roma. L’incidente ha coinvolto due mezzi pesanti ed è avvenuto all’altezza del chilometro 488,2, generando una coda lunga ben 7 chilometri. La comunicazione è diffusa da Autostrade per l’Italia attraverso una nota ufficiale, spiegando che sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti diretti verso Roma, dopo l’uscita ad Orvieto, avranno la possibilità di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare nella A1 ad Orte. Tuttavia, per le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire a Valdichiana, prendere il Raccordo Siena-Bettolle in direzione di Perugia e proseguire sulla E45 per poi rientrare sulla A1 ad Orte.

Al momento, non sono ancora disponibili informazioni sulle condizioni dei conducenti coinvolti nell’incidente. Gli sforzi per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza sul tratto interessato sono al centro delle operazioni condotte dalle autorità competenti.