Lo sciopero di quattro ore indotto stamattina dall’Usb ha avuto notevoli conseguenze sulle linee gestite dall’Ente Autonomo Volturno, con ripercussioni significative sul servizio offerto. L’astensione, prevista dalle 9:00 alle 13:00, ha coinvolto circa il 4,16% della forza lavoro, pari a circa 75 dipendenti su 1.800 in servizio, secondo i dati forniti dall’Eav. L’azienda di trasporti ha comunicato che l’impatto maggiore si è verificato sulle linee flegree, dove il servizio è completamente interrotto durante la mattinata a causa dello sciopero. Allo stesso tempo, sulle linee vesuviane della Circumvesuviana, si è registrata una riduzione significativa delle corse, con una soppressione pari a circa il 50%.

Da notare che lo sciopero non ha avuto alcun impatto sul servizio su gomma, sulla metropolitana e sulla linea per Piedimonte, che hanno proseguito regolarmente durante il periodo di astensione dal lavoro.

La decisione di scioperare ha provocato disagi per i pendolari e gli utenti delle linee ferroviarie interessate, evidenziando la delicatezza della situazione in termini di trasporto pubblico e la rilevanza del personale impiegato per garantire la continuità dei servizi.

Al momento, non sono comunicate ulteriori azioni o eventuali negoziati per risolvere le questioni sottostanti allo sciopero. Resta da vedere se saranno adottate misure per mitigare i disagi provocati e per evitare ulteriori interruzioni dei servizi offerti dall’Ente Autonomo Volturno.