Servizi Eav a rischio lunedì a causa di uno sciopero. A comunicarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno che fa sapere come “il giorno 27 novembre 2023 è proclamata un’azione di sciopero nazionale di 24 ore dall’organizzazione sindacale Usb e uno sciopero aziendale di quattro ore, dalle 9:00 alle 13:00, dalla organizzazione sindacale Unione Sindacale di Base”.

Queste le motivazioni: per lo sciopero nazionale di 24 ore, il “blocco dell’aumento delle tariffe e dei servizi, superamento dei penalizzanti salari d’ingresso per neo assunti, sicurezza dei lavoratori, pulizia e manutenzione stazioni e autobus, criteri di appalti e subappalti, salario minimo garantito, libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le organizzazioni sindacali, blocco spese militari e invio armi in Ucraina”; per lo sciopero aziendale di 4 ore, “dormitori Sorrento; accordi sindacali in merito alle progressioni in carriera; competenze accessorie per il personale viaggiante; procedura utilizzo badge”.

Sul sito di Eav (www.eavsrl.it) sono elencate le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia. “Durante l’orario di sciopero – sottolineano dall’azienda di trasporti – l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti”.