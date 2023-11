In un agguato avvenuto stamattina nel Rione Libertà di Benevento, una donna di 32 anni, Anna Rita Taddeo, è stata ferita alla testa da un colpo di pistola sparato da un uomo a bordo di una motocicletta, il cui volto era coperto da un casco. L’attacco, caratterizzato da un modus operandi tipico degli ambienti camorristici, ha scosso il quartiere più popoloso della città. La vittima è rapidamente trasportata all’ospedale cittadino “San Pio”, dove riceverà cure mediche e sarà sottoposta a intervento chirurgico. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, la sua vita non sarebbe in pericolo, ma le autorità stanno monitorando attentamente la sua condizione.

Gli investigatori ritengono che l’aggressore, con il volto coperto da un casco, si sia avvicinato alla donna mentre si trovava in sella a un motorino, sparando un colpo di arma da fuoco che l’ha ferita al capo. La vittima è nota per la sua relazione sentimentale con un uomo attualmente detenuto in carcere, dettaglio che potrebbe avere legami con il movente dell’agguato.

Le autorità stanno esplorando diverse piste, inclusa quella della gelosia o di un regolamento di conti, senza escludere ulteriori possibilità. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra Mobile della Questura di Benevento, che stanno conducendo indagini approfondite e raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’attacco e identificare l’autore.

Il quartiere è sotto la tensione dell’evento e la comunità è in attesa di ulteriori sviluppi da parte delle forze dell’ordine. L’agguato di stile camorristico evidenzia la necessità di un’azione tempestiva per garantire la sicurezza della comunità e per assicurare alla giustizia coloro che compiono atti criminali violenti.