In una drammatica vicenda avvenuta lo scorso 10 novembre, le forze dell’ordine di Sarno e San Valentino Torio sono intervenute con prontezza per arrestare un individuo di 26 anni, residente a Sant’Egidio del Monte Albino, accusato di “atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale”. Secondo quanto riportato dalla nota ufficiale dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto in flagranza di reato dopo che il giovane avrebbe manomesso la serratura della porta d’ingresso per introdursi nell’abitazione della sua ex compagna. Al momento dell’irruzione, la donna si trovava fuori casa, ma l’uomo avrebbe minacciato di morte la sua ex compagna al suo ritorno.

La vittima, spaventata e in pericolo, ha prontamente allertato le autorità competenti. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente sul posto, riuscendo a bloccare l’aggressore che ha opposto resistenza all’arresto.

L’indagato è stato condotto in stato di fermo e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle prossime fasi dell’indagine. La gravità degli atti contestati evidenzia la necessità di un’azione tempestiva da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della vittima e della comunità.