Una situazione di pericolo è prontamente affrontata dalla Polizia Stradale lungo l’autostrada A16, quando un equipaggio della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest è intervenuto per salvare una donna che percorreva a piedi il tratto autostradale tra i caselli di Avellino Ovest e Avellino Est. La donna, in uno stato evidente di confusione, si stava muovendo a piedi lungo l’asse autostradale, cambiando direzione in modo continuo, mettendo a rischio la propria vita e quella degli automobilisti. La situazione è ulteriormente complicata dalle condizioni atmosferiche notturne invernali, con una visibilità limitata e una temperatura che favoriva l’insorgere dell’ipotermia.

L’intervento della Polstrada è stato tempestivo e determinante. Nonostante le difficoltà legate alla visibilità ridotta e al transito veloce dei veicoli, gli agenti hanno messo in atto un dispositivo di sicurezza lungo il tratto autostradale. Lo scopo principale era garantire la sicurezza della donna e degli altri utenti della strada, riducendo al minimo il rischio di incidenti.

La donna è stata bloccata al km 46 direzione Canosa, in condizioni preoccupanti. Era scalza e indossava un abbigliamento inadeguato per le condizioni climatiche estreme, mostrando segni di ipotermia a causa del freddo intenso.

L’intervento rapido e coraggioso della Polizia Stradale ha permesso di evitare conseguenze gravi e potenzialmente fatali. La prontezza degli agenti nel mettere in atto il dispositivo di sicurezza lungo l’autostrada ha contribuito a salvare la vita della donna, portandola in un luogo sicuro e fornendole l’assistenza necessaria.