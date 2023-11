Sono previsti alcuni effetti residui della tempesta Domingos sul territorio italiano nelle prossime ore, tuttavia, nelle ultime ore è già iniziata una parentesi più stabile caratterizzata da un aumento del sole su diverse zone del Paese. Tuttavia, il flusso umido proveniente dall’Atlantico è ancora attivo sull’Europa centro-settentrionale e si farà sentire anche sulle regioni italiane, portando nuvole e piogge.

Le regioni tirreniche sono le più esposte a questo cambiamento meteorologico. Nella giornata di ieri, si è registrato un aumento della copertura nuvolosa con qualche episodio di pioggia tra il pomeriggio e la sera, interessando zone come la Toscana, l’Umbria, il Lazio e la Sardegna. Questi fenomeni sono stati il preludio a un peggioramento più organizzato, che si manifesterà tra martedì e mercoledì al Centro-Sud del Paese. Queste zone dovranno affrontare il passaggio di un fronte che porterà piogge e rovesci, alcuni dei quali potrebbero essere temporaleschi.

Le regioni settentrionali, invece, saranno meno coinvolte, salvo pochi disturbi sulle Alpi e su parte del Nordest. Al Nord, si prevede un tempo prevalentemente soleggiato, ma con presenza di foschie e nebbie nelle ore del mattino nella Val Padana. In serata, le nubi aumenteranno in Liguria.

Nel Centro Italia, si prevedono ampie schiarite, con residui addensamenti al mattino su basso Lazio e basso Abruzzo, accompagnati da piogge brevi e in rapido esaurimento, seguiti da schiarite in arrivo. In serata, ci si aspetta un aumento delle nubi sull’alta Toscana.

Al Sud Italia, si prevedono piogge e rovesci diffusi sin dalle prime ore del mattino, interessando le zone peninsulari e il nord della Sicilia. Nel corso della giornata, ci si aspetta che questi fenomeni si estendano al resto della Sicilia e alla Calabria ionica. Al mattino, sono attesi fenomeni localmente forti sul Salento e, nel pomeriggio, sulla Calabria tirrenica e il Messinese. Tuttavia, nel corso della giornata si attende un’attenuazione dei fenomeni con schiarite in arrivo a partire dalla Campania e la media-alta Puglia. In Sardegna, sono previste ampie schiarite alternate a un po’ di variabilità sul versante occidentale. I venti saranno moderati o tesi da ovest, tendenti a disporsi da nordovest. Le temperature saranno in calo al Sud.