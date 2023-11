Nell’ambito di un’ampia operazione condotta dalla Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano contro l’abusivismo commerciale ed edilizio, sotto la guida del Comandante Ten. Col. Fabrizio Palladino, sono scoperti e individuati tre casi di abusi commerciali nella zona. Durante i controlli, gli agenti di polizia municipale hanno individuato tre attività commerciali: due paninoteche gestite da cittadini italiani e un ristorante gestito da cittadini stranieri. Queste attività non solo operavano senza alcuna autorizzazione commerciale, ma si trovavano in locali abusivi che erano realizzati senza il necessario permesso di costruire, violando le normative sulla tutela del paesaggio.

Come risultato di queste violazioni, tre individui sono denunciati all’Autorità giudiziaria per le loro trasgressioni delle normative edilizie e sul paesaggio. Inoltre, sono applicate sanzioni pecuniarie per un totale di 15.000 euro e le attività coinvolte sono chiuse.

Questa azione mira a contrastare e sanzionare le attività commerciali che operano in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di urbanistica e commercio, sottolineando l’impegno delle autorità locali nel garantire il rispetto delle normative edilizie e commerciali nel territorio.