La Giunta regionale della Campania ha annunciato il via libera per l’inizio dei saldi invernali 2023-2024, stabilendo che la stagione degli sconti partirà ufficialmente il prossimo 5 gennaio, estendendosi per un periodo massimo di 60 giorni. La decisione è stata presa dopo un confronto con le associazioni di categoria. Tuttavia, questo annuncio ha suscitato reazioni contrastanti tra commercianti e associazioni. Mentre alcune associazioni avevano sollecitato un rinvio dei saldi a causa del prolungamento della stagione estiva, che aveva influenzato negativamente gli acquisti invernali, la decisione di slittare la data avrebbe potuto creare uno stacco con le altre regioni, causando un possibile danno al commercio locale.

“Prendere un treno per recarsi a Roma per fare acquisti è un’operazione che richiede poco tempo,” ha sottolineato Patrizia Soles, commerciante. “Molti avrebbero preferito effettuare questo viaggio nella Capitale danneggiando le attività locali.” Questa prospettiva ha portato molte voci a favore del rispetto delle date canoniche per l’inizio dei saldi.

Flavio Martino, gestore di due negozi di abbigliamento al Vomero, ha aggiunto: “Speriamo che il Natale porti una ripresa.” Molti commercianti e piccoli imprenditori nutrono la speranza che il periodo natalizio possa rianimare l’economia locale, considerata la colonna vertebrale dell’economia regionale.