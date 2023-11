Dopo la sua trionfante vittoria al Campionato mondiale OMC Hairworld nel 2022, Sabato Annunziata, noto affettuosamente come “Batino”, si prepara a diffondere la sua arte e la sua passione per l’hairstyling in tutto il mondo. Già prima della sua ultima partecipazione al mondiale nel 2023, Annunziata è stato invitato in Messico per condurre seminari lavorativi in diverse città, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera internazionale.

Esplorando il Messico

Dal 26 febbraio al 3 marzo, Sabato Annunziata si immergerà nell’atmosfera vibrante del Messico, portando con sé non solo il suo titolo mondiale ma anche la sua esperienza e creatività uniche. I seminari lavorativi si terranno in varie città, tra cui Città del Messico, Guadalajara, Oaxaca e Michoacán. Durante questi eventi, si propone di condividere idee, tecniche e visioni lavorative con i suoi colleghi messicani, creando così uno scambio culturale e professionale senza precedenti.

Colmex Barber Fest

Aprile sarà un altro mese di prestigio per Annunziata, chiamato come ospite speciale al Colmex Barber Fest, un evento sudamericano di risonanza internazionale. In questa edizione straordinaria, lui e altri ospiti e colleghi si confronteranno in un ambiente stimolante, mettendo in mostra le ultime tendenze e le abilità più avanzate nel mondo dell’hairstyling. Questa partecipazione testimonia la sua crescente influenza e riconoscimento a livello globale.

Ambasciatore dell’Eccellenza Italiana

Sabato Annunziata non è solo un campione mondiale, ma anche un ambasciatore dell’eccellenza italiana nei capelli. La sua abilità, creatività e dedizione lo hanno reso un punto di riferimento nel settore, contribuendo a consolidare la reputazione dell’Italia nel mondo della bellezza e dell’hairstyling.

L’avventura di Sabato Annunziata nel mondo dell’hairstyling continua ad espandersi, portando la sua esperienza e passione in giro per il mondo. Mentre si prepara per le prossime sfide in Messico e al Colmex Barber Fest, il suo percorso ispira aspiranti hairstylist e rafforza la sua posizione come figura di spicco nel panorama internazionale dell’hairstyling.