Oltre mezza tonnellata di rame di proprietà di Rfi è recuperata a Napoli dalla Polizia di Stato che ha arrestato tre giovani di origine rumena per furto aggravato. Ieri sera i poliziotti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via del Macello hanno notato alcune persone che stavano cercando di caricare una bobina di rame di grandi dimensioni su un’auto. Quando si sono accorti della presenza dei poliziotti, i tre hanno tentato di scappare ma due sono bloccati dagli agenti; il terzo è rintracciato poco distante da una volante dell’Upg della Questura di Napoli.

Gli agenti hanno accertato che la voluminosa bobina, del peso di oltre mezza tonnellata, era di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana. I tre giovani, di 18, 19 e 23 anni, tutti di origine rumena, sono arrestati.