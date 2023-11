L’episodio accaduto a Napoli, nel pieno centro, ha destato sconcerto e preoccupazione. Due presunti minorenni, volto scoperto, hanno compiuto un gesto senza esitazioni: sono entrati in un pub rubando un albero di Natale mentre alcuni loro coetanei li aspettavano fuori. La proprietaria del pub, Green M’ama, ha condiviso le immagini del furto registrate dalle telecamere di sorveglianza sui social, esprimendo sconcerto per la situazione. Claudia, dipendente del locale, ha raccontato l’accaduto: due ragazzi sembravano infreddoliti fuori dal locale e, pur avendo rifiutato l’invito a entrare, sono poi rientrati improvvisamente, agendo in modo violento e rapido, strappando via l’albero di Natale. La reazione immediata della dipendente, nel tentativo di fermarli, è stata fortunatamente senza conseguenze.

Il pub, aperto da poco tempo, ha subito diversi atti di vandalismo, incluso il lancio di uova e la rottura di insegne, tutti perpetrati presumibilmente da minorenni. Claudia, nonostante tutto, mostra determinazione nell’affrontare la situazione, affermando che spetta a loro cambiare le cose e migliorare il luogo, nonostante le difficoltà incontrate finora.

Tuttavia, le denunce presentate non hanno sortito l’effetto sperato, poiché gli atti vandalici continuano senza sosta. Vanda de Lucia, portavoce del comitato Per Posillipo, ha sollevato la questione definendo questi gruppi come baby gang, richiedendo un’azione risolutiva e la responsabilizzazione dei genitori.