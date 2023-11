Un giovane di 18 anni arrestato a Castellammare in seguito a un’azione che ha coinvolto resistenza agli agenti, lesioni personali aggravate e ricettazione. L’episodio ha avuto inizio il pomeriggio precedente quando è presentata una denuncia presso il Commissariato di Castellammare per il furto di uno scooter avvenuto la giornata precedente. In risposta a questa segnalazione, la polizia ha avviato un servizio per rintracciare il veicolo rubato. Durante il servizio di ricerca, gli agenti hanno notato un individuo spingere lo scooter oggetto della denuncia lungo corso Alcide De Gasperi. Questo individuo era accompagnato da un’altra persona a bordo dello stesso scooter rubato. Al momento dell’avvistamento degli agenti, i due hanno accelerato nel tentativo di fuggire, innescando un inseguimento.

La situazione è poi sfociata in un tentativo di fuga: mentre erano in via Mele, i fuggitivi hanno gettato a terra lo scooter nel tentativo di ostacolare gli agenti e sono poi scappati a piedi. Nonostante la loro fuga, gli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare uno dei due ragazzi dopo una colluttazione, mentre l’altro è riuscito a dileguarsi.

L’oggetto del reato, lo scooter utilizzato per il furto, è stato sequestrato, mentre il veicolo precedentemente rubato è stato restituito al legittimo proprietario.

L’arrestato dovrà ora rispondere delle accuse di resistenza agli agenti, lesioni personali aggravate e ricettazione. L’operato delle forze dell’ordine ha portato al recupero del mezzo rubato e all’arresto di uno dei presunti responsabili, mentre la ricerca per individuare l’altro individuo è ancora in corso.