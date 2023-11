Un episodio di furto è impedito da un carabiniere libero dal servizio all’interno della stazione metropolitana di piazza Garibaldi a Napoli. Un uomo di 54 anni è arrestato per aver sfilato il portafogli dalle mani di una giovane donna, spingendola a terra per garantirsi la fuga. La vittima, una 17enne, è afferrata dall’uomo che ha agito con rapida determinazione, strappando il portafogli e tentando di fuggire dalla scena. Tuttavia, la sua fuga è stata fermata da un brigadiere dei carabinieri in forza a Bagnoli, presente sul posto in quei momenti come civile.

Il militare, libero dal servizio, ha assistito all’atto delittuoso e immediatamente ha preso l’iniziativa di inseguire il 54enne. Con grande prontezza, è riuscito a bloccare il ladro e a effettuare il suo arresto. Il portafogli, contenente gli effetti personali della ragazza, è stato recuperato e restituito alla giovane vittima. L’intervento deciso e tempestivo del brigadiere ha permesso di evitare che il furto si consumasse completamente e ha garantito che la refurtiva tornasse nelle mani legittime della sua proprietaria.

Le forze dell’ordine hanno lodato l’azione celere e coraggiosa del carabiniere, sottolineando l’importanza della collaborazione dei cittadini nell’assicurare la sicurezza pubblica.

Al momento, l’uomo arrestato è stato deferito all’autorità giudiziaria competente per rispondere del reato commesso, mentre la giovane vittima ha potuto riavere indietro i propri effetti personali, ponendo fine a un momento di grande apprensione.