Le manette sono scattate per un 40enne napoletano ad Angri, arrestato dai Carabinieri della stazione cittadina con l’accusa di furto in abitazione. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo che l’uomo aveva compiuto un colpo all’interno di un appartamento nel centro cittadino. Durante la fuga, il malvivente ha cercato di disfarsi della refurtiva, che comprendeva sia denaro che oggetti in oro. I Carabinieri, tuttavia, sono riusciti a intercettare l’uomo e a recuperare la refurtiva, restituendola al legittimo proprietario.

L’arresto conferma l’efficace lavoro delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro il patrimonio. La pronta risposta dei Carabinieri ha permesso di assicurare alla giustizia il responsabile del furto e di restituire la proprietà rubata al legittimo proprietario.