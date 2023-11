Nelle strade di San Giorgio a Cremano, il dilagare dei furti su auto in sosta ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Tuttavia, un recente intervento dei Carabinieri ha portato all’arresto di uno dei presunti responsabili dei reati, un 53enne identificato come Gennaro Basile. L’arresto è avvenuto grazie all’intervento tempestivo di un Carabiniere, libero dal servizio, che ha notato l’uomo in atteggiamento sospetto tra le auto parcheggiate lungo via Bachelet. L’ufficiale ha prontamente allertato i suoi colleghi mentre teneva sotto controllo Basile, il quale sembrava mostrare particolare interesse verso una vettura BMW.

Il rapido intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare immediatamente il sospettato, il cui comportamento era considerato insolito e potenzialmente collegato ai furti avvenuti nella zona. L’autovettura oggetto del suo interesse presentava danni al finestrino posteriore, sollecitando una verifica dettagliata da parte dei Carabinieri.

Gli accertamenti successivi hanno portato alla scoperta di attrezzi da scasso in possesso di Basile, insieme ad alcuni capi d’abbigliamento sottratti da uno dei veicoli danneggiati. Il ladro seriale è sorpreso con indosso un giubbotto e una sciarpa appartenenti al proprietario dell’auto precedentemente danneggiata, probabilmente utilizzati per ripararsi dal freddo della serata.

Lo zaino del ladro conteneva anche strumenti potenzialmente pericolosi, come un cacciavite e una candela per motore a scoppio, oltre a una losanga in metallo appuntita.

Basile, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia in precedenza, è stato arrestato e dovrà rispondere di furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Attualmente, è in attesa di giudizio.