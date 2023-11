Il “click day” del 1 novembre per il Bonus Trasporti ha dimostrato essere un’occasione straordinaria, con i fondi messi a disposizione dal Governo che sono completamente esauriti in sole 13 ore. L’iniziativa, che mira a incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, ha attirato un notevole interesse, con il sito bonustrasporti.lavoro.gov.it che ha registrato un afflusso record di oltre un milione di visitatori durante l’arco della giornata, dalle 8:00 alle 21:00.

È da sottolineare che l’incentivo al trasporto ha riscosso particolare apprezzamento tra i giovani, poiché il 60,22% dei richiedenti è compreso in un’età inferiore ai 30 anni. Questo dato evidenzia l’importanza dell’iniziativa nel coinvolgere e supportare la fascia più giovane della popolazione, che spesso trova nel trasporto pubblico un’opportunità per la mobilità sostenibile e accessibile.

Tuttavia, con i fondi destinati al Bonus Trasporti del mese di novembre ormai esauriti, il Ministero ha comunicato che eventuali risorse rimanenti saranno rese nuovamente accessibili per nuove richieste a partire dalle ore 8:00 del 1° dicembre 2023. La piattaforma dedicata al Bonus Trasporti sarà attiva fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Per coloro che desiderano richiedere il Bonus Trasporti, è possibile accedere alla pagina ufficiale dell’iniziativa e compilare l’apposita procedura per accedere a questo incentivo al trasporto.

L’iniziativa del Bonus Trasporti non solo rappresenta un sostegno concreto per coloro che utilizzano i mezzi pubblici, ma dimostra anche l’interesse e la partecipazione attiva della popolazione verso programmi volti a migliorare l’accessibilità e la sostenibilità nei trasporti.

Il nuovo “click day” del 1° dicembre offre un’altra opportunità per coloro che non sono riusciti a beneficiare del Bonus Trasporti a novembre e per coloro che vorrebbero presentare una nuova richiesta, permettendo così un accesso più equo e distribuito delle risorse destinate a questo importante incentivo.