Lo scorso anno, migliaia di italiani hanno approfittato del Bonus Rottamazione TV, un’iniziativa che ha consentito loro di cambiare il proprio televisore ottenendo consistenti sconti sull’acquisto di nuovi dispositivi compatibili con il digitale terrestre. Tuttavia, nel 2023 questa misura non è riproposta dopo il notevole successo registrato nel 2022. Ma secondo quanto riportato nella legge di Bilancio 2024, attualmente in fase di approvazione al Parlamento, il Bonus Rottamazione potrebbe fare il suo ritorno nel 2024. Il governo ha manifestato l’intenzione di stanziare 90 milioni di euro per finanziare questa iniziativa, aprendo così la possibilità di ulteriori vantaggi per chi desidera aggiornare il proprio apparato televisivo.

Il Bonus Rottamazione TV consente di ottenere uno sconto del 20% sul prezzo della nuova TV, con un importo massimo di 100 euro. Questo sconto viene applicato direttamente al momento dell’acquisto in negozio, senza alcun limite di Isee, rendendolo accessibile a tutti i cittadini. Tuttavia, affinché si possa usufruire del bonus, il nuovo televisore deve essere compatibile con il DVB-T2 – HEVC MAIN 10, il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre. Inoltre, è necessario rottamare il vecchio televisore non più compatibile, ovvero quelli antecedenti al 1998, consegnandolo presso il negozio o un’apposita isola ecologica.

Nel caso in cui si scelga di portare il vecchio televisore presso un’isola ecologica, sarà necessario ottenere una certificazione di avvenuta consegna rilasciata dall’operatore del centro di raccolta RAEE. Con questa certificazione, sarà possibile recarsi presso il negozio aderente per ottenere lo sconto.