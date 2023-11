Il questore di Napoli, su indicazione del Commissariato Bagnoli, ha emesso una disposizione di sospensione dell’attività del locale Riva Club, situato in via Coroglio, per un periodo di quindici giorni. Tale misura è stata presa a seguito di diversi episodi preoccupanti avvenuti all’interno e attorno al locale. L’evento che ha catalizzato l’attenzione delle autorità è avvenuto nella notte del 2 ottobre, quando una donna è stata coinvolta in un’aggressione sia all’interno che all’esterno del locale. A seguito di questo episodio, la donna ha richiesto cure mediche all’ospedale San Paolo per delle ferite da arma bianca, riguardanti ginocchio e addome.

Questo non è l’unico evento problematico associato al Riva Club. Durante l’estate appena trascorsa, si sono verificate risse, aggressioni e conflitti sia all’interno che all’esterno del locale. Inoltre, diversi furti aggravati si sono consumati durante eventi danzanti o musicali organizzati nell’area del locale.

Non è la prima volta che il questore di Napoli ha preso provvedimenti nei confronti del Riva Club. Tra il 2018 e il 2022, sono state emesse quattro sospensioni delle licenze, con l’ultima che coinvolge l’attuale gestione del locale.

La decisione di sospendere l’attività del Riva Club è chiaramente orientata a prevenire possibili rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Questa misura temporanea mira a garantire la protezione e la tranquillità della comunità, considerando gli eventi problematici legati alle attività svolte in questo locale.