Rissa in campo tra giocatori e staff tecnico delle squadre Qualiano e Internapoli, che si stavano sfidando, oggi, nella partita valida per il campionato di prima categoria campano. Allo scoppiare del parapiglia, durato qualche minuto, l’arbitro si è visto costretto a sospendere il match. Le immagini della rissa sono registrate dagli spalti e inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli che ha diffuso la notizia.

“Chiedo che gli autori della rissa siano individuati e sanzionati duramente. Non è possibile che una partita di calcio si trasformi in una rissa, il tutto davanti a famiglie e bambini – spiega Borrelli – Lo sport deve trasmettere valori positivi e queste violenze sono intollerabili. Mi aspetto che la federazione prenda provvedimenti seri e che le società si scusino per quanto accaduto e agiscano di conseguenza. È assurdo che siano proprio i calciatori a darsele di santa ragione in mezzo a un campo di calcio, proprio coloro che dovrebbero dare il buon esempio. Ogni forma di violenza deve essere duramente condannata e fermata con ogni mezzo”.