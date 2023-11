La gestione del rischio sismico e vulcanico nelle strutture sanitarie rappresenta una priorità in Campania, e l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud ha istituito un gruppo di lavoro dedicato, guidato dal referente aziendale per le attività sanitarie, Ferdinando Primiano. Questo gruppo ha avviato una serie di esercitazioni di evacuazione nelle strutture sanitarie. La prima di queste simulazioni si è tenuta martedì alle 10 presso l’Ospedale Maresca di Torre del Greco. Durante l’esercitazione, si è simulata l’evacuazione del reparto di medicina coinvolgendo tre categorie di pazienti: non autonomi, semi-autonomi e autonomi.

Un’altra esercitazione simile è programmata per oggi alle 10 presso l’Ospedale di Boscotrecase, coinvolgendo anche qui il reparto di Medicina e simulando l’evacuazione di pazienti con diversi livelli di autonomia.

La prova più impegnativa è prevista per domani alle 12 presso il presidio ex Bottazzi di Torre del Greco. Questa esercitazione coinvolgerà le strutture centrali, tra cui le direzioni generale, amministrativa e sanitaria, le risorse umane, l’acquisizione di beni e servizi, che sono collocate tra il secondo piano e il piano terra.

Queste simulazioni mirano a testare la prontezza e l’efficacia delle procedure di evacuazione in caso di emergenza sismica o vulcanica, coinvolgendo diversi reparti e categorie di pazienti. La preparazione e la prontezza delle strutture sanitarie sono cruciali per garantire la sicurezza di pazienti, personale e strutture in situazioni di emergenza.