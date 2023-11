“Tutto è rimasto immutato, nulla è cambiato. Degrado e abbandono sono ancora lì come prima”. Queste le parole del deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli sul cantiere abbandonato nel territorio del Comune di Casamicciola, sull’isola d’Ischia, avviato 14 anni fa per realizzare una caserma da destinare al corpo Forestale. Per la costruzione della struttura era abbattuta una parte della pineta.

“Gli scavi – ricorda Borrelli all’indomani del primo anniversario della frana a Casamicciola – finirono fermati perché in un primo momento considerati abusivi e successivamente l’area è abbandonata nel totale degrado con il rischio che possa collassare. Di fronte a questi scempi ci si chiede: come possono i cittadini rispettare le regole se esse sono violate anche da chi dovrebbe vigilare e garantire il rispetto delle norme? Si tratta – rimarca – dell’ennesimo esempio di una sciagurata gestione del territorio. Mentre si pensava a costruire abbattendo parte di una pineta, facendo finta di non vedere, la messa in sicurezza idrogeologica è rimasta sempre nei cassetti. Questo sito – conclude il parlamentare, che da consigliere regionale della Campania negli anni scorsi aveva più volte denunciato la situazione – continua ad essere abbandonato e in pieno degrado rappresentato il grado di volontà nel mettere a posto le cose: zero”.